Путин указал на необходимость решения ряда вопросов для полета на Марс

Экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Такое заявление 16 апреля сделал президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГТУ имени Баумана.

Глава государства также отметил, что Россия в настоящее время привлекательна для различных партнеров в вопросах изучения дальнего космоса.

«Проект полета на Марс очень сложный. Сегодня он кажется очень сложным к реализации, и <....> первое, что нужно решить, — это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе. И не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе. Потому что разные объемы и степени мощности излучения», — рассказал он.

Президент РФ добавил, что еще нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации, а также вопрос по обеспечению энергетикой будущих объектов, которые будут применяться в этой работе. Путин уточнил, что российские власти имеют ряд различных идей, которые связаны с дальнейшей судьбой Международной космической станции (МКС).

Кроме того, глава государства заверил, что внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны. По его словам, такие идеи могут продвигаться через специальные бюро в вузах.

Американский предприниматель и гендиректор космической корпорации SpaceX Илон Маск 17 марта заявил, что люди могут прибыть на Марс через 5–7 лет. Миллиардер отметил, что главный вопрос колонизации в том, достаточного ли уровня технологического развития достигло человечество, чтобы продолжать строить цивилизацию на этой планете самостоятельно, если с Земли перестанут прибывать корабли. Позднее он скорректировал свой прогноз, отметив, что для колонизации Марса нужно 20-30 лет.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 15 марта предложил Маску подготовить миссию на Марс в 2029 году в рамках совместной работы РФ и США.