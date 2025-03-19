Маск скорректировал свой прогноз по колонизации Марса
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса и удлинил ее сроки до 30 лет. Соответствующий пост он опубликовал 19 марта в аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter).
«В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30», — написал предприниматель.
Так Маск прокомментировал публикацию пользователя X, который привел мнение главы SpaceX о том, что через 20 лет население Марса составит 1 млн человек.
17 марта Маск заявил, что люди могут ступить на Марс через 5–7 лет. Он также уточнил, что ключевой вопрос колонизации заключается в том, окажется ли достаточным уровень технологического развития человечества для самостоятельного развития планеты в случае прекращения прибытия кораблей с Земли.
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 15 марта предложил американскому предпринимателю организовать совместный полет России и США на Марс в 2029 году.