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Маск указал на возможность людей оказаться на Марсе через 5-7 лет

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что люди могут ступить на Марс через 5-7 лет. Соответствующий пост он опубликовал 17 марта на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Это произойдет либо во время второго, либо во время третьего стартового окна «Земля – Марс» (период времени, подходящий для запуска космической ракеты. — Ред.), то есть примерно через 5-7 лет», — ответил Маск на публикацию одного из пользователей сети, который написал, что люди заселят Марс.

Предприниматель указал, что ключевой вопрос колонизации заключается в том, будет ли достаточно уровня технологического развития человечества для самостоятельного развития планеты, если с Земли перестанут прибывать корабли.

«В противном случае Марс вымрет. Мы должны сделать всё возможное для укрепления цивилизации, чтобы это окно возможностей оставалось открытым как можно дольше», — подытожил Маск.

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Ранее, 15 марта, основатель SpaceX заявил, что хочет дать возможность любому желающему отправиться на Марс. Тогда же Маск объявил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль с человекоподобным роботом Optimus.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, предложил американскому предпринимателю организовать совместный полет России и США на Марс в 2029 году.

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