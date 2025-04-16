В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества. Об этом 16 апреля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем [президента США] Дональда Трампа элиту Великобритании», — указано на сайте пресс-бюро.

Там обратили внимание, что профессор Кэролайн Элкинс из Гарварда утверждает: нацистская Германия позаимствовала идею концентрационных лагерей и практику геноцида у англичан. Эксперт подчеркнула, что британский «либеральный империализм» более устойчив и разрушителен, чем фашизм, потому что может искажать факты, скрывать правду и адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, что касается сотрудничества между Россией и США, в СВР сообщили, что зарубежные эксперты выразили надежду на восстановление этих отношений. По их мнению, это может помочь избежать нового глобального конфликта и противостоять провокациям со стороны Украины и Европы, которую традиционно подстрекает Великобритания.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 15 апреля заявил «Известиям», что экономические гарантии могут стать основой для выхода российско-американских отношений из жесткого кризиса. По его словам, администрация Белого дома прекрасно осознает, какие существуют дискуссионные вопросы между РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира.