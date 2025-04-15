Песков заявил о четком намерении РФ двигаться в сторону мира на Украине

Мирное соглашение по Украине, которое обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, пока не имеет четких очертаний, но Москва определенно будет двигаться в этом направлении. Об этом 15 апреля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. <...> Мы весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место», — отметил он.

Песков напомнил, что встреча Путина и Уиткоффа проходила в закрытом режиме, и сообщил, что Кремль не собирается раньше времени оглашать детали контактов с Вашингтоном.

«Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, — это однозначно», — отметил представитель Кремля.

Уиткофф 15 апреля в эфире Fox News сообщил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что существует возможность перестроить отношения между Россией и США посредством коммерческого партнерства.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Песков до начала переговоров заявлял, что переговоры президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.