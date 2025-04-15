Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова
Сюжет:

Политолог допустил выход российско-американских отношений из кризиса

Политолог Денисов: коммерческие связи могут решить кризис в отношениях РФ и США
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экономические гарантии могут стать основой для выхода российско-американских отношений из жесткого кризиса. Такой точкой зрения 15 апреля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 14 апреля в интервью телеканалу Fox News о промежуточных итогах переговоров заявил, что видит потенциал переформатирования российско-американских отношений на основе использования коммерческих возможностей. По его словам, партнерство «ведет к стабильности в регионе».

Эксперт подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп и его команда видят, что в рамках внешней политики многие вопросы, в том числе о предоставлении гарантий безопасности, могут решаться зачастую через экономику и коммерческое сотрудничество между странами.

«Недаром американцы, когда предлагали Украине сделку по недрам, которая, как мы знаем, сейчас прорабатывается на уровне правительств двух государств, делали упор именно на то, что экономическая сделка может стать залогом, в том числе и [решения] проблемы безопасности как на Украине, так и в регионе в целом», — сказал Денисов.

По его словам, администрация Белого дома прекрасно осознает, какие существуют дискуссионные вопросы между РФ и США. В этом списке и тема стратегической стабильности, и аспект размещения и запрета на развертывание ракет средней и малой дальности, отметил политолог.

«Это те дискуссии, те вопросы, которые на протяжении десятилетий были одними из ключевых и проблемных в двусторонних отношениях. Вот теперь идет предложение попробовать взять за основу не вопросы глобальной безопасности, а вопросы экономики. В этом отношении очень может быть, что подобная логика возобладает и станет основой для выхода из жесткого кризиса российско-американских отношений», — подчеркнул Денисов.

Он также предрек сильные изменения в двусторонних отношениях, если подобные инициативы будут наполнены серьезным смыслом.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля заявил, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира.

Уиткофф 14 апреля в эфире Fox News заявил, что всего провел три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что стороны продвигаются вперед в вопросе заключения сделки. Последняя встреча спецпосланника президента США и российского лидера состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и была в основном посвящена теме украинского урегулирования.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025