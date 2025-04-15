Политолог допустил выход российско-американских отношений из кризиса

Экономические гарантии могут стать основой для выхода российско-американских отношений из жесткого кризиса. Такой точкой зрения 15 апреля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 14 апреля в интервью телеканалу Fox News о промежуточных итогах переговоров заявил, что видит потенциал переформатирования российско-американских отношений на основе использования коммерческих возможностей. По его словам, партнерство «ведет к стабильности в регионе».

Эксперт подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп и его команда видят, что в рамках внешней политики многие вопросы, в том числе о предоставлении гарантий безопасности, могут решаться зачастую через экономику и коммерческое сотрудничество между странами.

«Недаром американцы, когда предлагали Украине сделку по недрам, которая, как мы знаем, сейчас прорабатывается на уровне правительств двух государств, делали упор именно на то, что экономическая сделка может стать залогом, в том числе и [решения] проблемы безопасности как на Украине, так и в регионе в целом», — сказал Денисов.

По его словам, администрация Белого дома прекрасно осознает, какие существуют дискуссионные вопросы между РФ и США. В этом списке и тема стратегической стабильности, и аспект размещения и запрета на развертывание ракет средней и малой дальности, отметил политолог.

«Это те дискуссии, те вопросы, которые на протяжении десятилетий были одними из ключевых и проблемных в двусторонних отношениях. Вот теперь идет предложение попробовать взять за основу не вопросы глобальной безопасности, а вопросы экономики. В этом отношении очень может быть, что подобная логика возобладает и станет основой для выхода из жесткого кризиса российско-американских отношений», — подчеркнул Денисов.

Он также предрек сильные изменения в двусторонних отношениях, если подобные инициативы будут наполнены серьезным смыслом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля заявил, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира.

Уиткофф 14 апреля в эфире Fox News заявил, что всего провел три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что стороны продвигаются вперед в вопросе заключения сделки. Последняя встреча спецпосланника президента США и российского лидера состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и была в основном посвящена теме украинского урегулирования.