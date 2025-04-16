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Трамп назвал Байдена худшим президентом США за всю историю

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Фото: TASS/AP/Kenny Holston
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Президент США Дональд Трамп 16 апреля резко раскритиковал бывшего главу государства Джо Байдена, назвав его худшим лидером за всю историю страны.

«Сонный Джо Байден, худший президент в истории Соединенных Штатов, позволил миллионам и миллионам преступников, многие из которых убийцы, наркоторговцы и люди, освобожденные из тюрем и психиатрических больниц со всего мира, проникнуть в нашу страну через очень опасную и плохо продуманную открытую границу», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он добавил, что его миссия заключается в том, чтобы выгнать из США «этих убийц и головорезов».

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Ранее, 14 апреля, Трамп заявил, что к конфликте России и Украины виновен Байден. Кроме того, он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден «проделали ужасную работу».

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