Нарколог рассказал о психостимуляторе в составе препарата «Молекула»

В биологически активной добавке (БАД) для похудения «Молекула» содержится химическое соединение амфетаминового ряда, способное вызывать психозы. Об этом нарколог Василий Шуров рассказал «Известиям» 16 апреля.

Он пояснил, что в «Молекуле» содержится сибутрамин — химическое соединение амфетаминового ряда, которое раньше было и в другом препарате для снижения массы тела. Как пояснил нарколог, соединение является психостимулятором, который может стать причиной психозов, а его передозировку легко получить.

«[Другой препарат, похожий на «Молекулу»,] назначается по предметно-учетным рецептам. Просто так его человек заказать не может. Это препарат строгого учета. <…> Сейчас придумали какую-то «Молекулу», чтобы обойти схему, но там всё же мощный психостимулятор», — сообщил Шуров.

Легальный аналог «Молекулы», по словам врача, назначался, если у пациента была вторая степень ожирения. Помимо этого, нарколог уточнил, что неправильно называть препарат для похудения «Молекула» наркотическим, потому что сибутрамин пока не внесен в список запрещенных веществ.

Врач отметил, что принимать препарат детям запрещено, подросткам же важно соблюдать определенную дозу.

Ранее, 16 апреля, «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты.

Пострадавшая Полина Хлыповка, принимавшая для похудения таблетки «Молекула», в этот же день в беседе с «Известиями» поделилась, что оказалась в результате применения препарата «в своем максимальном весе». Девушка в течение двух месяцев принимала таблетки, страдая от невыносимой жажды и потоотделения.