Сбросят лишнее: в РФ запретят продажи БАДов без госрегистрации на маркетплейсах
Власти намерены запретить продажи БАДов без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сказано в законопроекте Минкономразвития «О платформенной экономике в РФ», с которым ознакомились «Известия». Сейчас в Сети можно встретить добавки, с помощью которых людям, например, предлагают похудеть. В частности, такие товары без госрегистрации редакция нашла на всех крупных площадках.
Какие БАДы запретят продавать на маркетплейсах
Аппарат правительства направил в ведомства на согласование свежий вариант законопроекта «О платформенной экономике», речь идет о новом регулировании для маркетплейсов. Документ сформировало Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с ним. По задумке властей, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Помимо прочих норм, ведомство предложило ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах. Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, то есть не получили документов о прохождении государственной регистрации.
Госрегистрация биологически активных добавок обязательна на территории всех государств — членов ЕАЭС, говорится в техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», напомнили «Известиям» в Роскачестве.
Но никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли сейчас нет, как и санкций за реализацию продукции, не прошедшей госрегистрацию. Продавцы сами могут убирать такие товары, также ее могут заблокировать сотрудники маркетплейса. Нарушение этого требования грозит предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юрлица, штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. , повторное — до 500 тыс. рублей, следует из поправок Минэкономразвития в КоАП.
Употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, в них могут содержаться запрещенные вещества, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. Поэтому проект федерального закона «О платформенной экономике» предусмотрел обязанность маркетплейсов не допускать размещение предложений о продаже подобных добавок.
— За неисполнение этого требования платформы будут нести ответственность в случае причинения вреда потребителю, а также административную ответственность при выявлении нарушения указанной нормы, — отметили в министерстве. — Аналогичные требования предложены и для других «чувствительных» категорий товаров, подлежащих госрегистрации и способных нанести значительный вред потребителю, в том числе лекарственные препараты, пестициды и агрохимикаты.
В мае-июне 2024 года Роскачество оценило соблюдение законодательства при продажах БАДов на отечественных агрегаторах и выявило ряд нарушений: добавки были представлены без свидетельства о госрегистрации, в их составе обнаружили запрещенные вещества, эксперты зафиксировали повышенное содержание активных веществ, плюс к этому площадки продавали рецептурные препараты под видом БАДов.
По оценкам Национального союза защиты прав потребителей, доля БАДов без госрегистрации на рынке доходит до 60%, в основном речь идет о добавках для похудения. «Известия» нашли подобные предложения на всех крупных площадках — без госрегистрации на них продают, например, добавки из Кореи.
Как маркетплейсы защищают потребителей от опасных БАДов
БАДы — один из видов специализированной пищевой продукции, которая подлежит обязательной оценке соответствия в форме госрегистрации, в РФ такой регистрацией занимается Роспотребнадзор, он же контролирует этот рынок, напомнили «Известиям» в службе. Реализация добавок на маркетплейсах без подтверждающих документов не допускается, добавили там.
— При нарушении обязательных требований Роспотребнадзор принимает меры, включая приостановление реализации небезопасной пищевой продукции в обороте, — добавили в службе. — С 1 ноября 2024 года также заработал новый механизм — небезопасные БАДы невозможно пробить на кассе, такой подход уже показал свою эффективность. В продажу не попали более 7 млн добавок, содержащих запрещенные при производстве вещества.
«Известия» направили запросы крупнейшим отечественным производителям добавок, на момент публикации они не ответили.
Участники рынка утверждают: они уже жестко контролируют продажи БАДов на своих площадках. Так, например, Wildberries уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе, сказали «Известиям» в компании. В 2022 году маркетплейс провел полную интеграцию с реестром свидетельств о госрегистрации БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии. Продавцы должны прикладывать документы на товары, подлинность которых подтверждается сверкой с официальным госреестром. Только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине, отметили в компании.
— Wildberries уже не допустила к появлению и дальнейшей реализации на платформе более 3,5 тыс. карточек товаров — у них не было свидетельства о госрегистрации. Потребитель может проверить номер свидетельства в карточке в разделе «Характеристики и описание», — подчеркнули в компании. — Кроме этого, мы постоянно проверяем витрину маркетплейса на предмет наличия на площадке запрещенных товаров, в случае их обнаружения незамедлительно блокируем такие карточки, не допуская их к реализации на платформе.
В Ozon уже реализовали многоуровневый механизм контроля, чтобы защитить потребителя: на площадке запрещена продажа БАДов без свидетельства о госрегистрации — документ проверяют вручную, только после этого товары попадают в продажу, рассказали в компании. Кроме того, там проверяют и наличие кодов маркировки на БАДы, произведенные или ввезенные в РФ с 1 октября 2023 года перед размещением на своих складах.
— В этом году мы значительно усилили меры по борьбе с недобросовестными продавцами, которые пытаются обойти правила площадки и разместить товары в других категориях. Кроме регулярной проверки всего ассортимента вручную и с помощью автоматизированного поиска, мы ввели дополнительную меру: с конца октября закрепили запрет на продажу любой пищевой продукции, в составе которой есть вещества из списка запрещенных для категории БАДов, — уточнили в организации.
Действительно, проблема реализации нелегальной продукции на маркетплейсах стоит достаточно остро, БАДы находятся в зоне особого риска, так как оказывают непосредственное влияние на здоровье потребителей, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. С момента введения обязательной маркировки в этой категории и появления новых инструментов контроля ситуация начала выправляться. Если эта продукция не прошла процедуру обязательной регистрации, ее не должны продавать потребителям ни в обычной рознице ни в онлайн-каналах, добавил он.