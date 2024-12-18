Сбросят лишнее: в РФ запретят продажи БАДов без госрегистрации на маркетплейсах

Власти намерены запретить продажи БАДов без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года . Об этом сказано в законопроекте Минкономразвития «О платформенной экономике в РФ», с которым ознакомились «Известия». Сейчас в Сети можно встретить добавки, с помощью которых людям, например, предлагают похудеть. В частности, такие товары без госрегистрации редакция нашла на всех крупных площадках .

Какие БАДы запретят продавать на маркетплейсах

Аппарат правительства направил в ведомства на согласование свежий вариант законопроекта «О платформенной экономике», речь идет о новом регулировании для маркетплейсов. Документ сформировало Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с ним. По задумке властей, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года . Помимо прочих норм, ведомство предложило ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах . Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, то есть не получили документов о прохождении государственной регистрации .

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Госрегистрация биологически активных добавок обязательна на территории всех государств — членов ЕАЭС , говорится в техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», напомнили «Известиям» в Роскачестве.

Но никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли сейчас нет, как и санкций за реализацию продукции, не прошедшей госрегистрацию . Продавцы сами могут убирать такие товары, также ее могут заблокировать сотрудники маркетплейса. Нарушение этого требования грозит предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юрлица, штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. , повторное — до 500 тыс. рублей , следует из поправок Минэкономразвития в КоАП.

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Употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, в них могут содержаться запрещенные вещества , пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. Поэтому проект федерального закона «О платформенной экономике» предусмотрел обязанность маркетплейсов не допускать размещение предложений о продаже подобных добавок .

— За неисполнение этого требования платформы будут нести ответственность в случае причинения вреда потребителю, а также административную ответственность при выявлении нарушения указанной нормы , — отметили в министерстве. — Аналогичные требования предложены и для других «чувствительных» категорий товаров, подлежащих госрегистрации и способных нанести значительный вред потребителю, в том числе лекарственные препараты, пестициды и агрохимикаты .

В мае-июне 2024 года Роскачество оценило соблюдение законодательства при продажах БАДов на отечественных агрегаторах и выявило ряд нарушений: добавки были представлены без свидетельства о госрегистрации, в их составе обнаружили запрещенные вещества, эксперты зафиксировали повышенное содержание активных веществ, плюс к этому площадки продавали рецептурные препараты под видом БАДов .

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

По оценкам Национального союза защиты прав потребителей, доля БАДов без госрегистрации на рынке доходит до 60%, в основном речь идет о добавках для похудения . «Известия» нашли подобные предложения на всех крупных площадках — без госрегистрации на них продают, например, добавки из Кореи .

Как маркетплейсы защищают потребителей от опасных БАДов

БАДы — один из видов специализированной пищевой продукции, которая подлежит обязательной оценке соответствия в форме госрегистрации, в РФ такой регистрацией занимается Роспотребнадзор, он же контролирует этот рынок , напомнили «Известиям» в службе. Реализация добавок на маркетплейсах без подтверждающих документов не допускается , добавили там.

— При нарушении обязательных требований Роспотребнадзор принимает меры, включая приостановление реализации небезопасной пищевой продукции в обороте, — добавили в службе. — С 1 ноября 2024 года также заработал новый механизм — небезопасные БАДы невозможно пробить на кассе, такой подход уже показал свою эффективность. В продажу не попали более 7 млн добавок, содержащих запрещенные при производстве вещества .

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«Известия» направили запросы крупнейшим отечественным производителям добавок, на момент публикации они не ответили.

Участники рынка утверждают: они уже жестко контролируют продажи БАДов на своих площадках . Так, например, Wildberries уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе , сказали «Известиям» в компании. В 2022 году маркетплейс провел полную интеграцию с реестром свидетельств о госрегистрации БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии . Продавцы должны прикладывать документы на товары, подлинность которых подтверждается сверкой с официальным госреестром. Только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине , отметили в компании.

— Wildberries уже не допустила к появлению и дальнейшей реализации на платформе более 3,5 тыс. карточек товаров — у них не было свидетельства о госрегистрации. Потребитель может проверить номер свидетельства в карточке в разделе «Характеристики и описание» , — подчеркнули в компании. — Кроме этого, мы постоянно проверяем витрину маркетплейса на предмет наличия на площадке запрещенных товаров, в случае их обнаружения незамедлительно блокируем такие карточки, не допуская их к реализации на платформе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Ozon уже реализовали многоуровневый механизм контроля, чтобы защитить потребителя: на площадке запрещена продажа БАДов без свидетельства о госрегистрации — документ проверяют вручную, только после этого товары попадают в продажу , рассказали в компании. Кроме того, там проверяют и наличие кодов маркировки на БАДы, произведенные или ввезенные в РФ с 1 октября 2023 года перед размещением на своих складах.

— В этом году мы значительно усилили меры по борьбе с недобросовестными продавцами, которые пытаются обойти правила площадки и разместить товары в других категориях. Кроме регулярной проверки всего ассортимента вручную и с помощью автоматизированного поиска, мы ввели дополнительную меру: с конца октября закрепили запрет на продажу любой пищевой продукции, в составе которой есть вещества из списка запрещенных для категории БАДов , — уточнили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем