Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии против Google подали иск на $6,6 млрд из-за «доминирования» на рынке
Общество
Синоптик сообщил о температурном рекорде для 16 апреля в Москве
Мир
Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине
Спорт
Баскетболистка Косу назвала невероятным моментом выбор «Миннесотой» на драфте WNBA
Мир
Фицо осудил Каллас за слова о «последствиях» поездки на 9 Мая в РФ
Общество
СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курске
Спорт
Хоккеист «СКА-1946» отстранен на семь игр за удар локтем в голову судьи
Мир
Фицо заявил об отказе Словакии оказывать военную поддержку Украине
Мир
В Газе сообщили о 25 погибших за сутки от ударов со стороны Израиля
Экономика
Экономист спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на мировой арене
Мир
Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир
Мир
Самолет с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы
Мир
Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе
Общество
Нарколог рассказал о психостимуляторе в составе препарата «Молекула»
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Сочи
Мир
Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Общество
Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке

В России стало меньше бездомных животных

Исследование: за четыре года численность бездомных животных снизилась до 3,6 млн
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России за последние четыре года численность бездомных животных снизилась с 4,1 млн до 3,6 млн. Это 4% от общего количества питомцев. При этом количество питомцев в приютах выросло со 144 тыс. до 170 тыс. Об этом говорится в результатах исследования Центра изучения питания и благополучия животных, с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

Большую часть составляют кошки — 2,8 млн против 800 тыс. собак. При этом почти вся популяция бездомных кошек обитает на улице, в то время как собак больше именно в приютах.

Эксперты отметили, что, по мнению опрошенных в ходе исследования экспертов, основная причина бездомности — человеческий фактор, до 98% уличных животных ранее были домашними. Ряды бездомных пополняются из-за нежелательного потомства нестерилизованных домашних животных, питомцев, теряющихся в результате самовыгула, и отказа хозяев от своих кошек и собак.

Убить нельзя отловить: зоозащитники выступили против эвтаназии в приютах
Госдума рассмотрит законопроект об умерщвлении невостребованных животных на этой неделе

«Наше исследование выявило тревожную тенденцию: треть владельцев кошек и четверть владельцев собак когда-либо отказывалась от своего питомца. Еще 5 и 8% соответственно планируют отказаться от домашнего животного в течение года. Основные причины — переезд, аллергия и проблемы с поведением. Страшно и то, что почти 10% людей оставляют незапланированных щенят и котят на улице, и это не просто цифры. Это тысячи жизней, которые можно было спасти», — рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

По ее мнению, одним из ключевых решений проблемы бездомности может стать развитие у людей ответственного отношения к животным, причем начиная со школы и детского сада.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в России может появиться институт уполномоченного по защите животных и соответствующая должность. Законопроект об этом направил на отзыв первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Предполагается, что уполномоченный будет обязан взаимодействовать с ветеринарными организациями и подобными службами, а также с правительством в сфере ответственного обращения с животными.

До этого, 25 марта, стало известно, что члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства о бездомных животных предложили дать регионам право запрещать подкармливание питомцев без владельцев в определенных местах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025