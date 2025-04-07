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В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Росси может появиться институт уполномоченного по защите животных и соответствующая должность. Законопроект об этом направил на отзыв первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».

«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — приводит фрагмент пояснительной записки к законопроекту «РИА Новости».

Планируется, что уполномоченный будет обязан контролировать взаимодействовать с ветеринарными организациями и подобными службами, а также взаимодействовать с правительством в сфере ответственного обращения с животными.

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3 апреля Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, предполагающий изменение подходов к управлению количеством бездомных животных. Законопроект прошел общественную экспертизу. По ее данным, большая часть случаев нападений на людей относятся к животным, у которых есть владельцы. Так, 80% инцидентов с травмированными животными в Нижегородской области приходится на питомцев, имеющих хозяев, а в Волгоградской области порядка 70% аналогичных нападений совершили животные на самовыгуле.

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