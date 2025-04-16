Шестеро спасателей ранены после атаки ВСУ на подстанцию в Херсонской области
Шестеро спасателей получили осколочные ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию в Херсонской области, сообщил 16 апреля губернатор региона Владимир Сальдо.
«Ночью, около 01:00, враг обстрелял подстанцию «ВЭС Сивашская» в Чаплинском МО. При тушении пожара наши спасатели подверглись атаке вражеского дрона», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшие — мужчины 1981-го, 1997-го, 2004-го, 1986-го, 1978-го и 2000 годов рождения из личного состава МЧС России.
«У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице», — уточнил Сальдо.
Утром 15 апреля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко также сообщал об атаке ВСУ на электроподстанцию «Виноградово» в Алешкинском округе. Уточнялось, что в результате атаки без электроснабжения остались девять социально значимых объектов в регионе.
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