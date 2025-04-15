Из-за атаки ВСУ в Херсонской области без света остались 102 населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции «Виноградово» в Алешкинском округе Херсонской области, в результате чего без электроснабжения остались 102 населенных пункта. Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В результате обстрела горит электроподстанция «Виноградово». Погибших и пострадавших нет», — передает слова Василенко ТАСС.

Он отметил, что без электроснабжения остались 56 237 человек и девять социально значимых объектов в Голопристанском, Алешкинском, Скадовском и Каховском муниципальных округах.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в своем Telegram-канале, что 108 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Ранее, 13 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате происшествия в населенном пункте было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей.