В Новой Каховке загорелась оптовая база из-за обстрела ВСУ
В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась оптовая база «Мегаполис». Об этом 15 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, противник совершил атаку этим утром. Сальдо уточнил, что пострадавших нет.
«Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тыс. жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что украинские боевики также совершили атаку на Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.
Утром в тот же день пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил об атаке ВСУ на электроподстанцию «Виноградово» в Алешкинском округе. Уточнялось, что в результате атаки без электроснабжения остались девять социально значимых объектов в регионе.