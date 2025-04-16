Истребитель ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на территории страны
Истребитель ВВС Израиля во время боевого вылета из-за неисправности сбросил боеприпасы на израильскую территорию. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе [населенного пункта] Нир-Ицхак», — цитирует сообщение ТАСС.
Военные добавили, что в инциденте никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.