Врач дал рекомендации для борьбы с сонливостью после еды

Пищевая кома, возникающая после чрезмерно плотного приема пищи, вызывает сонливость, усталость и снижение концентрации. Об этом в среду, 16 апреля, рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев в беседе с «Газетой.Ru».

«В первую очередь этот синдром связан с избыточным разовым питанием: например, человек успевает за день поесть один раз или имеет привычку не завтракать и впоследствии переедает в обед», — пояснил эксперт.

По словам врача, переедание увеличивает кровоток в районе пищеварительных органов, в то время как активность мозга снижается. Этот механизм заложен в организме с древних времен, когда после добычи пищи люди отдыхали.

Кроме того, сонливость провоцируют продукты с высоким гликемическим индексом, предупредил диетолог. Так, многие быстрые перекусы вызывают резкий скачок сахара в крови с последующим быстрым падением, что ухудшает самочувствие.

Как указал Арзамасцев, такое состояние особенно опасно для тех, чья деятельность требует постоянной внимательности, например, для водителей.

Врач обратил внимание на то, что факторы, провоцирующие пищевую кому, вредят организму. Слишком частое употребление рафинированных продуктов нарушает работу кишечника и углеводный обмен, отметил диетолог. Также он добавил, что систематическое переедание негативно влияет на поджелудочную железу и повышает риск развития сахарного диабета.

Арзамасцев посоветовал не пропускать завтрак и разделить обед на два приема: основной, включающий белки и овощи, и легкий перекус.

Также важно улучшить качество питания, сократив при этом потребление продуктов, лишенных полезных веществ.

Для поддержания энергии и бодрости организму необходим полноценный отдых, поэтому следует наладить режим дня и обеспечить здоровый сон, подчеркнул нутрициолог.

Помимо этого, Арзамасцев рассказал, что нормальный уровень витаминов и микроэлементов играет ключевую роль в метаболизме и энергообмене.

«Выявить отклонения можно у врача по результатам биохимического анализа крови», — заключил эксперт.

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