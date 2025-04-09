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Диетолог назвал влияющие на вес тела факторы

Диетолог Пристанский: на вес влияет задержка жидкости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, какие факторы влияют на вес тела и как уменьшить объемы.

В беседе с «Радио 1» в среду, 9 апреля, специалист подчеркнул, что в формировании фигуры важную роль играют питание и тренировки. Последние могут быть три-четыре раза в неделю хотя бы по часу-полтора. В основе «телостроительства» всё же лежит кухня.

«То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что он пытается создать в спортзале», — объяснил врач.

Пристанский указал на то, что в теле происходит множество процессов, включая задержку и сливание жидкости, скопление и утечка каловых масс и так далее. Всё это оказывает влияние на состояние и вес.

Диетолог призвал не страдать от каких-то недостатков, а делать осознанный выбор в пользу своего организма.

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8 апреля диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что зеленые овощи и фрукты помогут похудеть к лету. По его словам, основой снижения веса является дефицит калорий. Чтобы его достичь, нужно потреблять меньше калорий, чем расходовать, отмечает 360.ru. Эксперт также посоветовал включать по 150 г овощей в каждый прием пищи. Особенно стоит обратить внимание на огурцы, болгарский перец, цветную и обычную капусту, уточняет RT. Также полезны абрикосы, яблоки, твердые груши. Лучше съедать не больше одного фрукта в день.

Продукты с обилием клетчатки не подойдут пациентам с проблемами ЖКТ, особенно в стадии обострения, заключил диетолог.

В октябре врач-терапевт и диетолог Елена Устинова назвала самые калорийные фрукты и ягоды. По ее словам, бананы и виноград наиболее калорийны среди фруктов.

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