Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» успешно завершилась
Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» в Ростовской области, где обрушилась порода, успешно завершилась. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня в 04:27 мск успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе», — написал он в своем Telegram-канале.
В забое, который оказался отрезанным после обвала, спасатели обнаружили двух шахтеров. Обоих подняли на поверхность. Рабочие находятся в удовлетворительном состоянии.
Об обвале породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области стало известно ранее, 15 апреля. На момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность. Горные спасатели приступили к работам по эвакуации двух человек, которые, по предварительным данным, остались под завалами.