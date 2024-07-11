 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации
/

Вводный путь: гибель 13 горняков на шахте «Пионер» сочли неизбежной

Выработку затопило за считаные минуты, говорят авторы экспертизы по уголовному делу, которая оказалась у «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной гибели 13 человек в шахте «Пионер» в Амурской области весной 2024 года стал прорыв грунтовых вод, следует из экспертизы по делу об аварии — документ оказался в распоряжении «Известий». Один из членов экспертной группы объяснил, что шахту затопило буквально за несколько минут и у людей не было шансов на спасение, хотя операция по их поиску продолжалась в течение двух недель. Ученые отмечают, что прогнозировать такие аварии пока невозможно, а избежать жертв в подобных обстоятельствах помогут только безлюдные технологии добычи.

Расследование гибели

Обрушение горных пород в золоторудной шахте «Пионер» в Амурской области произошло 18 марта 2024 года. Под завалами оказались 13 рабочих, их искали почти две недели. Всё это время родственники горняков сохраняли надежду, что они выжили.

1 апреля 2024 года всех шахтеров объявили погибшими, а спасательную операцию прекратили — был высок риск обвалов в шахте, затоплений подземных выработок и обрушения борта карьера. Это ставило под угрозу безопасность спасателей и сотрудников предприятия, которые участвовали в поисковых работах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Незадолго до этого — 25 марта, по подозрению в нарушении требований безопасности при проведении работ задержали управляющего директора шахты Алексея Бирюкова. Спустя два дня ему предъявили обвинение. Позднее были арестованы два сотрудника Ростехнадзора — Вера Вайтехович и Павел Смирнов. В 2022 и 2023 годах они проводили плановые проверки на руднике «Пионер» и не выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности, хотя выработка горных пород подземным способом шла под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами.

Ростехнадзор проводит проверку обстоятельств аварии. Пока его результаты не обнародованы. В ведомстве «Известиям» заявили, что давать комментарии по ней преждевременно. Но в распоряжении редакции оказалась экспертиза, которая проводилась для правоохранительных органов в рамках расследования трагедии.

Из нее следует, что причиной аварии на руднике стали «прорывы воды или обводненной горной массы в подземные горные выработки», «затопление мест производства работ и оборудования».

Вывести из породы: как спасают горняков в Амурской области
Причинами ЧП могли стать ошибки в расчетах при строительстве шахты, считают эксперты
Пионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В экспертизе указывается, что шахта расположена в месте сочленения Гонжинского гидрогеологического массива и Ольгинского артезианского бассейна. Основные источники притока воды к подземным горным выработкам — дожди, выпадающие в теплый периода года и локализующиеся в карьере, а также подземные воды.

«В процессе эксплуатации участка «Бахмут-2» в 2021 году в период весеннего паводка река Улунга протекающая в 120 м от западной границы карьера вышла из берегов и затопила карьер. Вместе с водой в чашу карьера были принесены песчано-гравийные отложения с речного русла. После откачки воды из карьера, на дне карьера остался слой песчано-гравийных отложений», — говорится в документе.

В результате контакта пород с водой, промывающей трещины карьера, произошли локальные обрушения глыб пород в горную выработку. Со временем процесс вывалообразования продолжался, локальные участки соединялись один с другим, образуя обширную зону вывала, заполненную обрушившимися обломками пород. Эксперты отмечают, что в этой зоне находились и песчаные фракции, «что косвенно указывает на возможное разрушении дна карьера».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Как пояснил «Известиям» один из авторов экспертизы на условиях анонимности, изучение обстоятельств и проведенные опыты указывают на то, что вода проломила верхнюю часть шахты и мгновенно ее заполнила.

«На «Пионере» это произошло за четыре минуты», — сказал он.

Накопанный доход: ученые хотят отправить в затопленные шахты роботов
Новые технологии добычи полезных ископаемых помогут вернуть в работу заброшенные месторождения

Неправильная технология

Советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин рассказал «Известиям», что основная проблема таких объектов — неправильная технология постройки шахт.

— В свое время для развития горного дела мы использовали немецкие технологии, но не учли, что для нашей страны они не совсем подходят, — сказал он. — У нас очень много воды находится на поверхности. Поэтому мы не можем защитить свои шахты так, как это делают в Западной Европе. А также там сегодня уже нет таких глубоких шахт, как у нас. Но мы продолжаем так работать. Это основное технологическое упущение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Главная проблема в добывающей отрасли связана с тем, что значительно упал общий уровень квалификации специалистов, отметил заведующий кафедрой безопасности экологии горной деятельности Горного института Университета МИСИС Константин Коликов.

— Раньше проектированием горных работ занимались научно-исследовательские институты, которых сейчас практически не осталось, — сказал он «Известиям». — Им на смену пришли проектные организации, которые в большинстве своем стали «карманными» и обслуживают интересы владельцев добывающих предприятий.

Поэтому зачастую ради экономии при проектировании допускаются различные нарушения, утверждает он. По его мнению, следует ужесточать ответственность для специалистов по проектированию и руководителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— На сегодняшний день плохо проработана нормативная и методическая база открытых и подземных разработок, — добавил эксперт. — Эти моменты должны быть усилены, чтобы проектировщики имели четкие и понятные документы в своей работе.

Вадим Минин отметил, что в нормативных актах прописаны обязательства защищать рудники от затопления, но это дороже, чем построить новый рудник. По его словам, обязанность проверять состояние рудника и принимать меры для предотвращения таких трагедий в соответствии с проектными решениями несет руководство шахты.

Уголовное дело возбуждено после аварии на шахте в Пермском крае

— Но в проектных решениях не прописаны такие случаи, поскольку до сих пор используются старые подходы и методики, — пояснил ученый. — В их основе — убеждение, что ничего не провалится, не пройдет вода. Катастрофу можно было бы предотвратить, если у нас были бы знания в этом направлении. Мы имеем опыт, но не разрабатываем собственные знания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он рассказал, что сейчас для защиты при разработке месторождений используются целики — это часть залежи или пласта полезных ископаемых, которую оставляют нетронутой при разработке месторождения.

— Мы как эксперты предложили внести изменение в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», добавив еще одну статью, — отметил Вадим Минин. — В ней должно быть требование о том, что при переходе работ под предохранительный целик горное предприятие должно применять безлюдные технологии. В этом случае такие аварии обойдутся без жертв и гораздо дешевле.

А специалисты Научного центра геомеханики и проблем горного производства Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II в экспертизе указали, что разработка дополнительных мер по предупреждению подобных аварий не нужна, но следует неукоснительно соблюдать существующие нормы и требования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир