Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»
Мир
Южная Корея и США провели совместные воздушные учения
Мир
В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Мир
Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках
Мир
WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Армия
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении
Мир
Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Мир
Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
Экономика
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии
Мир
Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Экономика
Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

В шахте «Садкинская» в Ростовской области произошел обвал породы

0
EN
Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел обвал породы. Под завалами, предварительно, оказались два работника. Об этом 15 апреля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что на момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность. Горные спасатели приступили к работам по эвакуации двух, которые, по предварительным данным, остались под завалами.

Слюсарь добавил, что к месту происшествия также выехали представители районной администрации.

Вводный путь: гибель 13 горняков на шахте «Пионер» сочли неизбежной
Выработку затопило за считаные минуты, говорят авторы экспертизы по уголовному делу, которая оказалась у «Известий»

2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска Свердловской области, произошел горный удар. В результате случился обвал горной породы на отметке более 1 тыс. м. Один из рабочих погиб на месте от полученных травм.

На следующий день по факту гибели рабочего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025