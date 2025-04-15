В шахте «Садкинская» в Ростовской области произошел обвал породы

В шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел обвал породы. Под завалами, предварительно, оказались два работника. Об этом 15 апреля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что на момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность. Горные спасатели приступили к работам по эвакуации двух, которые, по предварительным данным, остались под завалами.

Слюсарь добавил, что к месту происшествия также выехали представители районной администрации.

2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска Свердловской области, произошел горный удар. В результате случился обвал горной породы на отметке более 1 тыс. м. Один из рабочих погиб на месте от полученных травм.

На следующий день по факту гибели рабочего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).