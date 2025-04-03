СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области

По факту гибели рабочего из-за обвала породы в шахте возбуждено уголовное дело. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате которого случился обвал горной породы на отметке более 1 тыс. м. Один из рабочих погиб на месте от полученных травм.