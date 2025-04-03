Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области

0
EN
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По факту гибели рабочего из-за обвала породы в шахте возбуждено уголовное дело. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Вводный путь: гибель 13 горняков на шахте «Пионер» сочли неизбежной
Выработку затопило за считаные минуты, говорят авторы экспертизы по уголовному делу, которая оказалась у «Известий»

Накануне на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате которого случился обвал горной породы на отметке более 1 тыс. м. Один из рабочих погиб на месте от полученных травм.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025