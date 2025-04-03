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В Свердловской области из-за обвала породы в руднике погиб человек

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Североуральске из-за обвала породы в шахте погиб рабочий. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Поздним вечером 2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке более 1 тыс. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

СК проводит проверку инцидента, в котором погиб рабочий. Сотрудники выяснят, есть ли признаки преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Для определения точной причины смерти погибшего шахтера будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее, 12 декабря 2024 года, один рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Свердловской области. Предварительно было установлено, что 12 декабря около 10:23 (06:23 мск) по местному времени на Северной шахте № 13 ввиду горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, в результате пострадал рабочий очистного забоя 1999 года рождения.

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