В США рубль назвали самой динамичной мировой валютой
Российский рубль демонстрирует рекордный рост, укрепившись к доллару США сильнее всех мировых валют. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило американское агентство Bloomberg.
«Российский рубль вырос и стал самой динамичной мировой валютой, продемонстрировав самый сильный рост по отношению к доллару в этом году, опередив даже золото», — следует из публикации.
По данным издания, с начала этого года рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке, в то время как золото за тот же срок стало дороже на 23%.
Как указали авторы материала, такая динамика обусловлена налаживанием отношений между Москвой и Вашингтоном.
«С начала года рубль выиграл от трех изменений. Во-первых, потепление отношений [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа повысило доверие к российским рынкам и снизило спрос на активы в твердой валюте», — сказал экономист издания по России Алекс Исаков.
Второй причиной, по его словам, является жесткая денежно-кредитная политика, которая снижает корпоративный и потребительский спрос на импорт, увеличивая чистое предложение твердой валюты.
И в-третьих, как указал Исаков, на рубль положительно повлияла деятельность Фонда национального благосостояния.
8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта.