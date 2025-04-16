CAUT посоветовала канадским ученым воздержаться от поездок в США

Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) посоветовала ученым воздержаться от необязательных поездок в США. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили на сайте ассоциации.

«Учитывая быстро меняющуюся политическую обстановку в Соединенных Штатах и ​​сообщения о том, что отдельные лица сталкиваются с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавателям отправляться в США только в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении.

Особую осторожность посоветовали проявлять тем ученым, чьи страны находятся в конфронтации с США, кто выражал негативное мнение о нынешней американской администрации или ее политике, чьи исследования могут рассматриваться как противоречащие позиции нынешней администрации США и в чьих проездных документах указан пол, отличный от пола, приписанного им при рождении.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в размере 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

3 апреля премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Он отметил, что новые импортные пошлины являются прямым нарушением торговых соглашений, которые Трамп обсуждал и продвигал в свой первый срок.