Трюдовые резервы: какой политики ждут от нового премьер-министра Канады

Десятилетняя «эпоха» пребывания Джастина Трюдо у власти в Канаде подошла к концу. На съезде Либеральной партии новым лидером был избран Марк Карни. В ближайшие дни представитель британского короля генерал-губернатор Канады официально предложит ему начать формирование нового правительства. Карни вступает в должность в трудный период и для своей партии, и для страны, поэтому его пребывание на посту премьер-министра может оказаться недолгим. Подробности — в материале «Известий».

Ожидаемая победа и скорые выборы

Победа Карни на внутрипартийных выборах была предсказуемой. Он набрал 86% голосов, значительно опередив экс-министра финансов Христю Фриланд.

Как ожидается, в ближайшее время он получит официальное разрешение от генерал-губернатора Канады на формирование правительства. Между тем, как считают аналитики, новый кабинет министров не просуществует долго. Парламентские выборы в стране намечены на конец октября. Однако Карни, по-видимому, попробует использовать электоральный импульс от своего назначения и инициирует досрочные выборы в течение ближайших нескольких недель.

В то же время, как пишут канадские СМИ, главные оппоненты либералов, Консервативная партия под руководством Пьера Пуальевра, готовы и сами потребовать провести выборы в кратчайшие сроки. Ведь по опросам они значительно опережают конкурентов, набирая чуть более 40% голосов избирателей.

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Сам Пуальевр в ходе выступления на митинге заявил, что его оппоненты пытаются обмануть канадцев, заменив Трюдо на Карни. «Они хотят переизбраться на четвертый срок, заместив Джастина Трюдо его экономическим советником Марком Карни. Советы Карни привели к росту налогов, стоимости жилья и цен на продукты питания, в то время как он лично заработал миллиарды долларов, переведя тысячи рабочих мест из Канады в США. Работая на Трюдо, Карни сделал Канаду слабее и беднее», — сказал он.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, сейчас канадским либералам предстоит попытаться решить почти невыполнимую задачу — не допустить, чтобы экономические затруднения привели к смене политики и руководства.

— Сегодня в отличие от политически или культурологически ангажированных либералов мы имеем экономических. То есть тех, которые ставят проблему экономики на первое место, — подчеркивает эксперт.

Английский кандидат

Васильев отмечает, что в Канаде традиционно консерваторы сменяют либералов и избежать этой закономерности пока не удавалось. Однако важно иметь в виду, что Карни не является профессиональным политиком, губернатором или членом парламента.

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Марк Карни выделяется в среде однопартийцев не только некоторой отстраненностью от политической повестки, но и весьма специфической биографией. Его прошлое в качестве главы Банка Англии должно способствовать налаживанию связей с Лондоном, что особенно важно в нынешних условиях, отмечает политолог Василий Егоров.

— Карни стал первым иностранцем, который возглавил Банк Англии. К тому же он известен как человек, умеющий работать с разными политическими силами. На своей должности он продолжительное время работал с консерваторами, но в итоге официально поддержал лейбористов. У него остались хорошие отношения со Стармером и Рейчел Ривз (канцлером британского казначейства). Это важно для Лондона, учитывая сложные текущие отношения с США, — напомнил Егоров.

Во всем виновата Америка

В то же время фигура Марка Карни в условиях начавшейся торговой войны с США выделяется среди однопартийцев относительной умеренностью. Противостояние с администрацией Трампа в этом смысле он попытается использовать как возможность для консолидации электората.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

«Я знаю, что это мрачные дни. Мрачные дни, вызванные страной, которой мы больше не можем доверять. Мы переживаем шок, но давайте никогда не забудем эти уроки. Мы должны заботиться о себе. И мы должны заботиться друг о друге. Нам нужно сплотиться в предстоящие трудные дни. Мы можем, и мы преодолеем этот кризис», — заявил Карни в речи после назначения и добавил, что никогда не позволит, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

Во многом его кандидатура обусловлена неформальным статусом антипода Дональда Трампа, замечает политолог-американист Малек Дудаков.

— Победа Карни была ожидаемой, он лидировал во внутренних рейтингах. В отличие от Христи Фриланд, которая предлагала разместить в Канаде британское ядерное оружие (само по себе арендованное у США), он не является популистом. Карни — технократ, финансист, который раньше продвигал зеленую повестку, был против «Брексита», неоднократно критиковал 47-го президента США. И он, очевидно, делает ставку на противостояние с Трампом и воспользуется антиамериканскими настроениями, которые возникли в последнее время, — считает собеседник.

Дудаков также подчеркивает плачевное состояние канадской экономики, которое оставляет преемнику Джастин Трюдо:

— В эпоху Трюдо рейтинги либералов упали серьезно: миграционный кризис, кризис в жилищном секторе, в социальной сфере. Очередь к врачам занимают по 40–50 недель, многим канадцам навязывают эвтаназию. Думаю, у либералов нет ответов на эти вызовы.

Фото: REUTERS/Shannon Vanraes

Вместе с тем сюжет последних недель, собранный вокруг агрессивной внешней политики новой американской администрации, всё равно остается важнейшей темой общественной дискуссии.

По словам Владимира Васильева, новый премьер-министр будет апеллировать к канадскому национализму и идентичности, заявив, что их действительно хотят превратить в колонию или протекторат южного соседа. Этот фактор может мобилизовать канадское общество, которое будет оценивать деятельность либералов не по социальным или экономическим показателям, а по сохранению независимости Канады.

— Всё будет зависеть от того, насколько Карни воспримут как человека, который действительно будет бороться за независимость и сумеет противостоять Трампу. Это проблема слов и дел. То есть в речах он может быть достаточно громким, а на деле не сумеет доказать, что он действительно может сплотить канадское общество в борьбе за свою независимость, — отмечает эксперт.