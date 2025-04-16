Врач назвала причины заболевания после выхода из отпуска

Заболевание, тоска и усталость при возвращении на работу после длительного отдыха обусловлены постотпускным синдромом. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказала врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила специалист, постотпускной синдром представляет собой временное состояние адаптации, характеризующееся физической усталостью, ухудшением настроения, снижением мотивации и концентрации внимания, ностальгией по отдыху, раздражительностью, головными болями, тяжестью в желудке, изменениями аппетита и стула, а также нарушениями сна — его недостатком или избытком.

Эксперт уточнила, что это состояние не относится к клинической депрессии и обычно проходит в течение одной-двух недель.

Садыкова выделила две основные причины постотпускного синдрома. Первая — стресс, возникающий как реакция на любые изменения, в том числе и положительные.

«Не только неприятные события сопровождаются стрессом, но и приятные тоже, ведь в них содержится элемент новизны, например свадьба, рождение ребенка, путешествия», — сказала собеседница издания.

Врач сослалась на основоположника теории стресса Ганса Селье. Так, он выделил три ключевых признака стрессового состояния: увеличение надпочечников, уменьшение лимфатических узлов и появление язв на слизистой желудка. В ответ на стресс активизируется вегетативная нервная система. Это, в частности, приводит к головным болям, запорам, дискомфорту в желудке и вздутию живота. Кроме того, ослабление иммунитета провоцирует частые простудные заболевания во время или после отпуска, а изменения гормонального фона вызывают раздражительность и тревожность, рассказала эксперт.

Третьей причиной постотпускного синдрома Садыкова назвала нарушение биологических ритмов организма.

«Выведение их (внутренних часов. — Ред.) из ритма приводит к выведению ритмов остальных систем организма: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, гормональной, иммунной. Поэтому так важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы помочь организму адаптироваться», — отметила эксперт.

А чтобы легче вернуться к привычному ритму после отпуска, специалист дала ряд рекомендаций.

Во-первых, Садыкова призвала постепенно возвращаться к обычной жизни, не перегружая себя новыми впечатлениями и делами в первые дни.

Во-вторых, она посоветовала с первого дня отпуска и после него жить по местному времени, используя правило «11 часов»: если прилетели утром, можно поспать до 11:00, а если днем или вечером — лечь пораньше.

И в заключение психотерапевт порекомендовала облегчить работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, стоит избегать переедания тяжелой пищи, отдавая предпочтение небольшим порциям, богатым белком и клетчаткой, и увеличить потребление воды, а также временно отказаться от алкоголя.

12 апреля основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов рассказал в беседе с «Известиями», что недостаточная мотивация и вовлеченность сотрудников в рабочий процесс может привести к снижению продуктивности. По его словам, низкий уровень заработных плат, ограниченные перспективы карьерного роста и отсутствие признания со стороны руководства снижают мотивацию работников.