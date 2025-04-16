Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Общество
В Госдуме предложили изменить расчет компенсации семьям погибших военнослужащих
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
Производители микросхем в США могут потерять более $1 млрд в год из-за тарифов
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Мир
Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

Врач назвала причины заболевания после выхода из отпуска

Врач Садыкова: мы болеем после отпуска из-за стресса и сбоя внутренних часов
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заболевание, тоска и усталость при возвращении на работу после длительного отдыха обусловлены постотпускным синдромом. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказала врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила специалист, постотпускной синдром представляет собой временное состояние адаптации, характеризующееся физической усталостью, ухудшением настроения, снижением мотивации и концентрации внимания, ностальгией по отдыху, раздражительностью, головными болями, тяжестью в желудке, изменениями аппетита и стула, а также нарушениями сна — его недостатком или избытком.

Эксперт уточнила, что это состояние не относится к клинической депрессии и обычно проходит в течение одной-двух недель.

Садыкова выделила две основные причины постотпускного синдрома. Первая — стресс, возникающий как реакция на любые изменения, в том числе и положительные.

«Не только неприятные события сопровождаются стрессом, но и приятные тоже, ведь в них содержится элемент новизны, например свадьба, рождение ребенка, путешествия», — сказала собеседница издания.

Врач сослалась на основоположника теории стресса Ганса Селье. Так, он выделил три ключевых признака стрессового состояния: увеличение надпочечников, уменьшение лимфатических узлов и появление язв на слизистой желудка. В ответ на стресс активизируется вегетативная нервная система. Это, в частности, приводит к головным болям, запорам, дискомфорту в желудке и вздутию живота. Кроме того, ослабление иммунитета провоцирует частые простудные заболевания во время или после отпуска, а изменения гормонального фона вызывают раздражительность и тревожность, рассказала эксперт.

Третьей причиной постотпускного синдрома Садыкова назвала нарушение биологических ритмов организма.

«Выведение их (внутренних часов. — Ред.) из ритма приводит к выведению ритмов остальных систем организма: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, гормональной, иммунной. Поэтому так важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы помочь организму адаптироваться», — отметила эксперт.

А чтобы легче вернуться к привычному ритму после отпуска, специалист дала ряд рекомендаций.

Во-первых, Садыкова призвала постепенно возвращаться к обычной жизни, не перегружая себя новыми впечатлениями и делами в первые дни.

Во-вторых, она посоветовала с первого дня отпуска и после него жить по местному времени, используя правило «11 часов»: если прилетели утром, можно поспать до 11:00, а если днем или вечером — лечь пораньше.

И в заключение психотерапевт порекомендовала облегчить работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, стоит избегать переедания тяжелой пищи, отдавая предпочтение небольшим порциям, богатым белком и клетчаткой, и увеличить потребление воды, а также временно отказаться от алкоголя.

Не буди лихо: почему избыток кортизола мешает спать и худеть
Эксперты рассказали, какие продукты помогают регулировать уровень гормона стресса в организме

12 апреля основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов рассказал в беседе с «Известиями», что недостаточная мотивация и вовлеченность сотрудников в рабочий процесс может привести к снижению продуктивности. По его словам, низкий уровень заработных плат, ограниченные перспективы карьерного роста и отсутствие признания со стороны руководства снижают мотивацию работников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025