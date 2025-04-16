Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Президент Колумбии заявил о нарушениях в президентских выборах в Эквадоре
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +21 градуса в Москве 16 апреля
Мир
Более 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Мир
Украина нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре 107 раз
Происшествия
Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» успешно завершилась
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Мир
Посольство КНР в Аргентине обвинило США в клевете после визита Бессента в страну
Армия
В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
Трамп указал на снижение инфляции и цен на продукты в США из-за пошлин
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Мир
Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС
Общество
Фанаты Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

Невролог указала на связь скрежета зубами с болезнью Паркинсона

Невролог Степаненко: скрежет зубами может говорить о болезни Паркинсона
0
EN
Фото: Global Look Press/Christin Klose
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Непроизвольный скрежет зубами — бруксизм — может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем, в том числе о болезни Паркинсона. Об этом 15 апреля сообщила детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Степаненко в беседе с «Газетой.Ru».

Симптомами бруксизма может быть не только скрежет зубов, но и головные боли, следы повреждений на зубах, а также боли в челюстях. Игнорирование этой проблемы может привести к проблемам с прикусом и стиранию зубной эмали.

«Причины бруксизма разнообразны. Иногда он является следствием стресса и эмоциональных перегрузок, когда человек неосознанно напряженно сжимает челюсти. Это приводит к гипертонусу жевательных мышц и зубному скрежету. Другие причины включают заболевания нервной системы, такие как эпилепсия или болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, а также неправильный прикус или проблемы с зубами», — сообщила врач.

Скрежет зубами, самый явный признак бруксизма, зачастую проявляется именно ночью, поэтому человек может и не замечать его. При этом родственники и близкие со стороны способны замечать этот симптом. Также это явление может приводить к головокружению, болям в лице, трудностям с концентрацией внимания на чем-либо.

«Чтобы поставить диагноз, необходимо обратиться к стоматологу или неврологу. Врач проведет осмотр ротовой полости, а также выслушает жалобы пациента. В некоторых случаях для диагностики используют брукс-чекер — капу, которую пациент надевает на ночь. После сна капа проверяется на повреждения, что позволяет врачу определить степень бруксизма», — указала Степаненко.

В зависимости от причин и тяжести заболевания врач подберет соответствующий метод лечения.

Зуб с мудростью: инновационная биоразлагаемая мембрана поможет восстановить челюсть
Какие возможности для стоматологов открывает новая отечественная разработка

Ранее, 7 апреля, врач-невролог и мануальный терапевт «СМ-Клиники» Артем Барышев рассказал «Известиям», в чем опасность утренних болей в челюсти. Он объяснил, что из-за привычки использовать только одну из сторон челюсти для жевания в суставе может возникнуть нарушение, которое в итоге приведет к хроническому воспалению. Особую опасность, по словам невролога, представляет непроизвольное скрежетание зубами — бруксизм, который вызывает разрушение зубной эмали и изменение положения зубов.

6 апреля стоматолог Алиев назвал опасные для зубов продукты. Частое употребление жидкой пищи — пюре, смузи, мягких творожков — может привести к выпадению зубов. Алиев уточнил: это связано с тем, что без физической нагрузки жевательные мышцы становятся дряблыми.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025