Невролог указала на связь скрежета зубами с болезнью Паркинсона

Непроизвольный скрежет зубами — бруксизм — может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем, в том числе о болезни Паркинсона. Об этом 15 апреля сообщила детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Степаненко в беседе с «Газетой.Ru».

Симптомами бруксизма может быть не только скрежет зубов, но и головные боли, следы повреждений на зубах, а также боли в челюстях. Игнорирование этой проблемы может привести к проблемам с прикусом и стиранию зубной эмали.

«Причины бруксизма разнообразны. Иногда он является следствием стресса и эмоциональных перегрузок, когда человек неосознанно напряженно сжимает челюсти. Это приводит к гипертонусу жевательных мышц и зубному скрежету. Другие причины включают заболевания нервной системы, такие как эпилепсия или болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, а также неправильный прикус или проблемы с зубами», — сообщила врач.

Скрежет зубами, самый явный признак бруксизма, зачастую проявляется именно ночью, поэтому человек может и не замечать его. При этом родственники и близкие со стороны способны замечать этот симптом. Также это явление может приводить к головокружению, болям в лице, трудностям с концентрацией внимания на чем-либо.

«Чтобы поставить диагноз, необходимо обратиться к стоматологу или неврологу. Врач проведет осмотр ротовой полости, а также выслушает жалобы пациента. В некоторых случаях для диагностики используют брукс-чекер — капу, которую пациент надевает на ночь. После сна капа проверяется на повреждения, что позволяет врачу определить степень бруксизма», — указала Степаненко.

В зависимости от причин и тяжести заболевания врач подберет соответствующий метод лечения.

Ранее, 7 апреля, врач-невролог и мануальный терапевт «СМ-Клиники» Артем Барышев рассказал «Известиям», в чем опасность утренних болей в челюсти. Он объяснил, что из-за привычки использовать только одну из сторон челюсти для жевания в суставе может возникнуть нарушение, которое в итоге приведет к хроническому воспалению. Особую опасность, по словам невролога, представляет непроизвольное скрежетание зубами — бруксизм, который вызывает разрушение зубной эмали и изменение положения зубов.

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