Невролог предупредил об опасности утренних болей в челюсти

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) играет ключевую роль не только в жевании, но и в речи, мимике и даже работе иммунной системы. Игнорирование проблем с нижней челюстью может обернуться серьезным проблемами со здоровьем. О малоочевидных, но опасных симптомах ВНЧС 7 апреля рассказал «Известиям» врач-невролог и мануальный терапевт «СМ-Клиника» Артем Барышев.

По его словам, нижняя челюсть прикрепляется к черепу в очень подвижном суставе, а за ее движение отвечает целых четыре мышцы сразу, только для того, чтобы обеспечить подвижность и адекватное жевание. Кроме того, эти же мышцы заменяют друг друга и служат «предохранителями», чтобы человек не потерял речь, мимику и способность адекватно потреблять пищу.

«В связи с тем что в суставе четыре мышцы, при его патологиях могут развиваться целый ряд проблем. В частности, это лицевые и головные боли, в том числе в мимических и жевательных мышцах, из-за постоянных перегрузок», — уточнил Барышев.

Он объяснил, что из-за привычки использовать только одну из сторон челюсти для жевания в суставе может возникнуть нарушение, которое в итоге приведет к хроническому воспалению.

Особую опасность, по словам невролога, представляет непроизвольное скрежетание зубами — бруксизм, который вызывает разрушение зубной эмали и изменение положения зубов. Еще одним неочевидным последствием может стать развитие хронических воспалений в области ротоглотки. Дело в том, что нормальная работа сустава позволяет циркулировать лимфе, которая стимулирует активность местного иммунитета. Барышев объяснил, что без этого в тканях могут образовываться очаги инфекций.

Врач назвал ключевые симптомы, требующие внимания: утренние боли в челюсти, затрудненное открывание рта — когда между зубами не помещаются два сложенных пальца, сдавливающие головные боли в висках и снижение мимической подвижности.

«Если вы считаете себя в целом здоровым, не испытываете особых физических трудностей, но при этом у вас есть постоянное напряжение в шее и ограничение ее подвижности, то, вероятно, часть шейного каркаса берет на себя нагрузку с челюстей», — добавил невролог.

Для профилактики осложнений специалист рекомендует обращать внимание на ранние симптомы, практиковать лицевую гимнастику и при необходимости корректировать прикус.

Ранее, 28 марта, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала «Известиям» какие продукты полезны для зубов. По ее словам, один из ключевых элементов — кальций. Это строительный материал для зубной эмали, он укрепляет дентин и предотвращает разрушение зубов. В сочетании с фтором и фосфором он делает эмаль более устойчивой к кариесу. Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах.