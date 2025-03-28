Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Армия
Расчет установки УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Экономика
ФАС попросили проверить объективность цен в России после падения курса доллара
Общество
Сервисы рассказали о подорожании туров и отелей на майские праздники
Армия
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области
Экономика
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Мир
Маск заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн
Экономика
Инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в центральном Казахстане
Мир
В посольстве РФ заявили о дискуссиях в ФРГ о возобновлении работы «Северных потоков»
Экономика
Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%
Мир
В Алжире готовят закон о преступлениях Франции в колониальный период
Армия
Путин заявил об освобождении российскими военными территорий ЛНР на 99%
Мир
Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов

Ортодонт назвала полезные для здоровья зубов продукты

Ортодонт Радько: клубника может способствовать укреплению десен
0
EN
Фото: Global Look Press/Alessandra Sarti
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Здоровье зубов зависит не только от тщательной гигиены, но и от рациона питания. Правильный баланс микроэлементов помогает сохранить крепкие и здоровые зубы, рассказала «Известиям» врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько 28 марта.

«Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций. Кальций — это основной строительный материал для зубной эмали, он укрепляет дентин и предотвращает разрушение зубов. В сочетании с фтором и фосфором он делает эмаль более устойчивой к кариесу. Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — отметила она.

Кроме того, железо и витамин B12 важны для здоровья слизистой оболочки рта, так как помогают предотвратить воспаления и язвы. Эти микроэлементы в большом количестве содержатся в мясе. А для укрепления десен необходим витамин C, который стимулирует обменные процессы и снижает риск воспалений. Его можно найти в цитрусовых, клубнике и сладком перце, добавила эксперт.

С легким прикусом: в РФ начнут выпускать биосовместимые зубные импланты
Будут ли протезы из нового для нашей страны материала востребованы российскими стоматологами

«Но фрукты с высокой кислотностью могут негативно влиять на эмаль, поэтому после их употребления рекомендуется полоскать рот водой. Некоторые продукты также обладают механическим очищающим эффектом. Они не только насыщают организм витаминами, но и помогают поддерживать чистоту зубов. Яблоки, морковь, редис и сельдерей стимулируют выделение слюны, улучшают кровообращение в деснах и работают как природные зубные щетки», — уточнила Радько.

При ортодонтическом лечении на брекетах стоит избегать жестких, липких и чрезмерно сладких продуктов, так как они могут повредить систему. Однако пациентам, использующим элайнеры, не нужно вводить особые ограничения — достаточно тщательно очищать зубы перед тем, как надевать капы.

По словам специалиста, сбалансированное питание в сочетании с регулярной гигиеной полости рта является лучшей профилактикой стоматологических заболеваний и помогает сохранить зубы крепкими и здоровыми.

Ранее, 23 марта, Радько рассказала «Известиям», что стресс отражается не только на общем самочувствии, но и на состоянии зубов. Сжатие челюстей, скрежетание, а также ухудшение иммунитета и изменение пищевых привычек — всё это может привести к развитию стоматологических проблем.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025