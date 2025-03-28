Ортодонт назвала полезные для здоровья зубов продукты

Здоровье зубов зависит не только от тщательной гигиены, но и от рациона питания. Правильный баланс микроэлементов помогает сохранить крепкие и здоровые зубы, рассказала «Известиям» врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько 28 марта.

«Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций. Кальций — это основной строительный материал для зубной эмали, он укрепляет дентин и предотвращает разрушение зубов. В сочетании с фтором и фосфором он делает эмаль более устойчивой к кариесу. Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — отметила она.

Кроме того, железо и витамин B12 важны для здоровья слизистой оболочки рта, так как помогают предотвратить воспаления и язвы. Эти микроэлементы в большом количестве содержатся в мясе. А для укрепления десен необходим витамин C, который стимулирует обменные процессы и снижает риск воспалений. Его можно найти в цитрусовых, клубнике и сладком перце, добавила эксперт.

«Но фрукты с высокой кислотностью могут негативно влиять на эмаль, поэтому после их употребления рекомендуется полоскать рот водой. Некоторые продукты также обладают механическим очищающим эффектом. Они не только насыщают организм витаминами, но и помогают поддерживать чистоту зубов. Яблоки, морковь, редис и сельдерей стимулируют выделение слюны, улучшают кровообращение в деснах и работают как природные зубные щетки», — уточнила Радько.

При ортодонтическом лечении на брекетах стоит избегать жестких, липких и чрезмерно сладких продуктов, так как они могут повредить систему. Однако пациентам, использующим элайнеры, не нужно вводить особые ограничения — достаточно тщательно очищать зубы перед тем, как надевать капы.

По словам специалиста, сбалансированное питание в сочетании с регулярной гигиеной полости рта является лучшей профилактикой стоматологических заболеваний и помогает сохранить зубы крепкими и здоровыми.

Ранее, 23 марта, Радько рассказала «Известиям», что стресс отражается не только на общем самочувствии, но и на состоянии зубов. Сжатие челюстей, скрежетание, а также ухудшение иммунитета и изменение пищевых привычек — всё это может привести к развитию стоматологических проблем.