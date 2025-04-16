Врач назвала допустимую норму употребления яиц и куличей на Пасху

В пасхальные праздники желательно съедать не более трех яиц и 150 г кулича в день, рассказала «Известиям» эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.

Желательно планировать праздничное меню заранее и контролировать порции, обратила внимание врач. В пасхальной выпечке, по ее словам, много сахаров и насыщенных жиров.

«Куличи — это довольно тяжелый продукт для нашей пищеварительной системы, поэтому после соблюдения Великого поста не стоит есть их сразу в большом количестве», — отметила Борлакова.

Особенно осторожно следует употреблять пасхальную выпечку людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, напомнила врач.

В рацион врач рекомендовала включить больше овощей, фруктов и нежирных белков, таких как курица или рыба. Также нужно пить много воды и не забывать о физической активности после еды — это улучшит пищеварение и поможет избежать переедания.

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