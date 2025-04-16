Экс-хоккеист «Витязя» сломал ворота в московском ЖК

Бывший хоккеист клубов «Витязь» и «Титан-2» выломал ворота в жилом комплексе в Москве. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил источник «Известий».

Как указал наш собеседник, мужчина «устал от многочисленных поборов» на усовершенствование системы безопасности, в том числе на установку GSM-управления. В результате, чтобы заехать на парковку при ЖК, бывший хоккеист вывернул створки ворот.

По словам источника, причиненный мужчиной ущерб составил 200 тыс. рублей.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что в Санкт-Петербурге нарушители общественного порядка устроили погром в доходном доме, разбив окна, сломав домофон и дверь в парадную. Компания молодых людей не только нанесла ущерб зданию, но и нецензурно выражалась, шумела и разбудила жителей близлежащих домов.