В Санкт-Петербурге вандалы устроили погром в доходном доме

В Санкт-Петербурге нарушители общественного порядка устроили погром в доходном доме, разбив окна, сломав домофон и дверь в парадную. Об этом 22 марта сообщил телеканал «78» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта. Компания молодых людей не только нанесла ущерб зданию, но и нецензурно выражалась, шумела и разбудила жителей близлежащих домов.

«Ночью слышали шум, днем выяснилось, что отломана дверь в парадную. Хулиганы залезли на козырек и хотели проникнуть в дом. Утром соседи пошли смотреть на козырек и там увидели форточки разбитые. А в месте, где домофон, отломана ручка», — описал последствия дебоша Виталий.

В пострадавшем от действий правонарушителей доме на Разъезжей улице находится ночной клуб, уточняет телеканал. Так, виновниками могли быть посетители заведения.

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