Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 15 апреля призвал проработать введение рассрочки на новые жилые дома после их сдачи в эксплуатацию. По его мнению, необходимо развивать различные способы приобретения жилья.

В настоящее время застройщики используют механизм рассрочки в соответствии с законодательством. В рамках этого способа люди покупают жилье до его ввода в эксплуатацию.

«Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщиков и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны», — рассказал Хуснуллин во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

По его словам, для этого необходимо установить залог на указанное имущество. Этот механизм должен иметь спрос, так как об этом просят застройщики, добавил Хуснуллин.

В этот же день глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина сообщила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки, используя рискованные кредиты. Уточняется, что в этом году ЦБ прогнозирует рост ипотеки в диапазоне от 3 до 8%.