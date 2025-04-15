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Краснов заявил о важности ратификации конвенции по борьбе с киберпреступностью

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Фото: t.me/genprocrf
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов подчеркнул важность подписания разработанной в РФ и одобренной ООН конвенции о противодействии киберпреступности. Об этом он сообщил 15 апреля на встрече с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Сейфу бен Заиду Аль Нахайяну.

«Как Вы знаете, уважаемый господин Аль Нахайян, в декабре прошлого года Генассамблеей ООН одобрена разработанная Генеральной прокуратурой России всеобъемлющая Конвенция о противодействии киберпреступности. В том числе благодаря тесным контактам с эмиратскими коллегами в итоге принят сбалансированный документ, основная цель которого — повышение эффективности трансграничной борьбы с современным злом глобального масштаба — киберпреступностью», — приводит его слова сайт Генпрокуратуры.

Генпрокурор России указал на важность того, чтобы как можно больше стран подписали, а впоследствии ратифицировали данный документ. Он выразил уверенность, что авторитет Объединенных Арабских Эмиратов среди государств региона, а также личное содействие Аль Нахайяна через Лигу арабских государств позволят достичь этих целей максимально быстро.

Также Краснов отметил важность совместной работы правоохранительных органов двух стран по другим направлениям. Среди них он назвал антикоррупционное, контртеррористическое, а также противодействие финансированию терроризма и экстремизма.

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Ранее в этот день генеральные прокуроры РФ и ОАЭ подписали дополнительный протокол о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан. По мнению Краснова, деятельность группы повысит эффективность борьбы с преступностью и укрепит дальнейшее сотрудничество между странами.

14 апреля Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби по приглашению генерального прокурора Объединенных Арабских Эмиратов Хамада Сейфа Аль-Шамси.

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