Возвратное движение: активы на 2,4 трлн изъяты по искам Генпрокуратуры

Имущество пяти стратегических предприятий на общую сумму 2,4 трлн рублей возвращено государству по искам Генпрокуратуры, заявил 19 марта на итоговой коллегии надзорного ведомства его руководитель Игорь Краснов. Он пояснил: из этих предприятий четыре находились под иностранным контролем, их собственники выводили прибыль в недружественные юрисдикции, финансируя в том числе и украинские вооруженные формирования, не вкладывали деньги в развитие инфраструктуры, уклонялись от уплаты всех налогов. О каких предприятиях идет речь и возможны ли еще подобные иски — в материале «Известий».

Контроль над какими предприятиями вернуло государство

Пять стратегических предприятий, общая стоимость активов которых составляет 2,4 трлн рублей, были национализированы за последний год по искам Генпрокуратуры, заявил на итоговой коллегии с участием президента РФ генпрокурор Игорь Краснов. Имущество было обращено в пользу государства по решениям судов. Четыре из этих пяти компаний находились под иностранным контролем, отметил он.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов Фото: Генпрокуратура РФ/РИА Новости

Со слов генпрокурора, собственники этих предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли.

— Налоги в полной мере они не платили, изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, — отметил Игорь Краснов. — В ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований.

Что это за предприятия, генпрокурор не уточнил. По данным «Известий», речь может идти о группе компании «крабовых королей» Дальнего Востока Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, производителе макаронных изделий «Макфа», группе заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и одном из крупнейших производителей и экспортеров зерна «Родные поля».

Активы Олега Кана на сумму 358 млрд рублей были изъяты судом по иску прокуроров в марте 2024 года. Речь в иске шла о дальневосточных компаниях, занимающихся добычей крабов и рыбы, — стратегического для страны ресурса. При этом, как считает прокуратура, все эти компании были аффилированы с Каном, хотя сам он давно не является российским резидентом и живет за границей.

В иске было 17 ответчиков, все они пытались оспорить изъятие активов в Верховном суде, но тот им в этом отказал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аналогичная история произошла с компаньоном Кана Дмитрием Дремлюгой — его компании тоже занимались рыболовецким промыслом. Дремлюга последние годы также жил за границей, получая незаконную прибыль от бизнеса в России, считают прокуроры. Стоимость его изъятых в собственность государства активов оценивается в 17,4 млрд рублей. Решение о национализации суд Приморского края принял в мае 2024 года.

От зерна до алкоголя

В феврале 2024 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии у собственников активов группы заводов Челябинского электрометаллургического комбината стоимостью 105 млрд рублей.

Ответчиками по иску выступили компания «Эталон» и два физлица — Людмила и Юрий Антиповы. По мнению прокуроров, уральское предприятие, производящее продукцию в том числе для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), незаконно приватизировали еще в 90-е годы. Тогда эта процедура прошла, несмотря на то что федеральное правительство не давало разрешения на сделку.

В суде владельцы заявили свою позицию, согласно которой ЧЭМК не является составной частью ОПК, — оно лишь поставляет ферросплавы металлургическим заводам, а те уже отправляют сталь оборонным заводам. Однако суд этим доводам не внял.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В мае 2024 года была национализирована «Макфа» и 33 аффилированных с ней компаний стоимостью более 46 млрд рублей. Решение принял Центральный райсуд Челябинска по иску Генпрокуратуры, указавшей на коррупционный характер происхождения бизнеса.

По мнению надзорного ведомства, владельцы «Макфы» — экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич — получали доходы незаконным путем — совмещали госслужбу и бизнес.

В 2017 году Юревича и Белоусова обвинили в получении взятки в составе преступной группы, после чего они покинули Россию и сейчас находятся в розыске. До момента изъятия активов они продолжали контролировать бизнес в России через кипрские офшорные компании и ежегодно выводили за границу 2 млрд рублей, следует из иска Генпрокуратуры.

А в феврале 2024 года арбитражный суд Ростовской области передал в собственность государства 100% активов производителя зерна, компании «Родные поля». Она, среди прочего, владеет собственным флотом из 11 морских судов, железнодорожным подвижным составом, грузовым терминалом в порту Азов, а также свыше 200 иными объектами инфраструктуры. Годовая валовая прибыль компании оценивается в 100 млрд рублей. Ее бенефициар Петр Ходыкин, помимо российского, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, указала в своем иске Генпрокуратура.

С учетом того, что компания занимает около 20% на рынке перевалки зерна, Ходыкину как иностранному резиденту необходимо было получить специальное разрешение правительства на осуществление соответствующей деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо этого, в феврале 2024 года суд национализировал имущество крупнейшего в России автодилера «Рольф» (60 млрд рублей), а в июле того же года — алкогольных холдингов Global Spirits (15 млрд рублей) и SPI Group (2,8 млрд рублей). Их бывшие владельцы Евгений Черняк и Юрий Шефлер, финансирующие ВСУ, по административным искам прокуроров были признаны экстремистами.

Чиновники в деле

Выступая на коллегии, Игорь Краснов призвал подчиненных «и впредь понуждать уполномоченные органы к эффективному управлению публичной собственностью и не допускать использования частных предприятий вопреки государственным интересам». Вместе с тем он дал поручение прокурорам использовать все механизмы для защиты добросовестного бизнеса.

В частности, генпрокурор отметил, что при согласовании профильными ведомствами планов проверок на текущий год три четверти заявок были отклонены. А в целом с начала пандемии проверочная нагрузка на бизнес снизилась в 12 раз.

По его словам, за прошедший год по заявлениям прокуроров незаконно нажитого имущества лишились и отдельные чиновники — общая сумма изъятого у них составила 504 млрд рублей (в 2023 году — 400 млрд рублей). По материалам надзорных проверок возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел.

Как не попасть под иск

Практика предъявления Генпрокуратурой исков об истребовании имущества в пользу государства стала в последние годы весьма распространенной, отметил советник юридической фирмы «ЮСТ» Михаил Чугунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он условно разделил эти иски на несколько групп — «антиприватизационные» (когда прокуратура ссылается на нарушения закона о приватизации имущества), «антикоррупционные» (когда речь идет о нарушении антикоррупционного законодательства) и «антиэкстремистские» (если в доход государства обращается имущество экстремистского объединения).

— Безусловно, растущая практика изъятия имущества вызывает вопросы и опасения у представителей бизнеса, особенно в части сроков давности, когда речь идет об обстоятельствах, имевших место 20–30 лет назад, — сказал адвокат. — Вместе с тем постепенно вырабатываются определенные подходы судов в применении соответствующих норм. Только Конституционный суд в последнее время несколько раз обращался к проблеме исков прокуратуры об истребовании имущества.

Требования прокуратуры суд удовлетворяет весьма часто, но не всегда. Например, в конце минувшего года Одинцовский райсуд Московской области отказал прокуратуре в изъятии земель элитного коттеджного поселке «Сады Майендорф» в Барвихе, привел пример Михаил Чугунов.

Он считает, что сама по себе практика предъявления прокуратурой таких исков не может сойти на нет ни в текущем году, ни в обозримой перспективе, поскольку вряд ли исчезнут нарушения, которые служат основанием для претензий.

— Но совершенствование законодательства и развитие судебной практики позволят выработать более определенные и понятные всем «правила игры», что может уменьшить количество исков и перевести их из категории чрезвычайных (как они воспринимаются обществом сегодня) в разряд ординарной, понятной и предсказуемой практики, — сказал адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Тенденция по изъятию активов стратегических предприятий отражает курс государства на усиление госконтроля в ключевых отраслях, согласна адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. Это может быть связано с обеспечением национальной безопасности, защитой критической инфраструктуры и реакцией на санкционное давление.

— Вероятность новых исков высока, — считает адвокат. — Тренд на укрепление госсектора сохраняется, а санкционное давление и задачи импортозамещения усиливают внимание к стратегическим активам.

В связи с этим частным собственникам следует учитывать, что нецелевое использование ресурсов или сомнительные сделки могут привести к потере активов. Также в зоне риска — предприятия, которые имеют признаки нарушений, в том числе коррупционных и налоговых, предприятия с неэффективным управлением и те, что попадают под действие законов о противодействии недружественным юрисдикциям или имеют непрозрачную историю правообладания, полагает адвокат.