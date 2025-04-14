Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл в Абу-Даби по приглашению генерального прокурора Объединенных Арабских Эмиратов Хамада Сейфа Аль-Шамси», — указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки Краснов встретится с главами компетентных органов и представителями руководства страны. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов.

Ранее, 21 ноября прошлого года, в Ташкенте состоялась рабочая встреча Краснова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в ходе которой стороны обсудили проект по кибербезопасности. По словам Краснова, прокуратуры обеих стран «плодотворно взаимодействуют» по широкому спектру вопросов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.

Кроме того, генпрокурор РФ отметил, что полностью поддерживает точку зрения Мирзиёева о необходимости установления системного взаимодействия между компетентными органами СНГ для улучшения методов борьбы с современными криминальными угрозами.