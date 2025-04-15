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Генпрокуратуры РФ и ОАЭ создадут рабочую группу для противодействия преступности

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Фото: t.me/genprocrf
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Генеральные прокуроры РФ и ОАЭ Игорь Краснов и Хамад Саиф Аль-Шамси подписали дополнительный протокол о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Об этом 15 апреля сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Стороны подписали Дополнительный протокол к Меморандуму о взаимопонимании от 20 декабря 2021 года между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Объединенных Арабских Эмиратов. В соответствии с ним будет создана рабочая группа по противодействию преступности и защите прав граждан», — сказано в сообщении.

По мнению Краснова, деятельность группы повысит эффективность борьбы с преступностью и укрепит дальнейшее сотрудничество между странами.

Кроме того, генпрокурор предложил подключить к работе группы представителей посольств России и Объединенных Арабских Эмиратов, а первое ее заседание провести 15 мая в Казани во время международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Глава ведомства в ходе встречи также отметил взаимную поддержку по правоохранительным вопросам.

«Благодаря в том числе принципиальной позиции Объединенных Арабских Эмиратов на состоявшейся в феврале 2025 года пленарной сессии ФАТФ удалось отклонить политизированные обвинения в адрес России о якобы несоблюдении стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег», — заявил Краснов.

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Ранее, 14 апреля, Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби по приглашению генерального прокурора Объединенных Арабских Эмиратов Хамада Сейфа Аль-Шамси.

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