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В Kia уточнили данные о продаже автомобилей в России

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Фото: ТАСС/Александр Артёменков
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Концерн Hyundai Motor, в который входит Kia, назвал неточными сообщения о планах продать 50 тыс. автомобилей этой марки в России. Автопроизводитель утверждает, что приведенные в плане объемы продаж касались не РФ, а СНГ в целом.

«Корейские СМИ неверно обозначили прогнозируемые продажи в регионе СНГ как Россию», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы корейского концерна.

Накануне сообщалось, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год и включила в него российский рынок. По информации корейского агентства Yonhap, такие данные были озвучены 9 апреля на закрытом мероприятии для инвесторов.

В среднесрочных планах, обнародованных в прошлом году, о доле РФ не говорилось. Бизнес-стратегия компании была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы окончания конфликта на Украине растут с момента инаугурации Дональда Трампа в США, отмечалось в заметке.

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9 апреля экс-завод Hyundai в России раскрыл итоги работы в начале года. В I квартале 2025 года на Автомобильном заводе АГР в Санкт-Петербурге было произведено 8,7 тыс. автомобилей бренда Solaris. Это переименованные Hyundai и Kia, которые выпускаются в режиме полного цикла. В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

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