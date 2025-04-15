Власти Киева призвали ограничить крестные ходы на Пасху

Киевская городская госадминистрация (КГГА) обратилась с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции. Об этом 14 апреля проинформировали на официальном сайте мэрии украинской столицы.

На Пасху не планируется отменять время комендантского часа. Оно будет действовать с 00:00 до 05:00 мск. Уточняется, что на время проведения в 2025 году поминальных дней в Киеве организуют перевозки к городским кладбищам.

В этот же день врач-эндокринолог «Поликлиника.ру» Наталия Шведова в беседе с «Газета.Ru» посоветовала не налегать на куличи после поста. Она отметила, что резкий переход от постного рациона к калорийным угощениям в Пасху может оказаться стрессом для организма.