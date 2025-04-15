Предприниматель Ковалев сообщил о сносе надстройки комплекса Siberia в Москве

В Москве начали сносить незаконную надстройку банного комплекса Siberia на улице Образцова, принадлежащего предпринимателю Дмитрию Портнягину. Об этом рассказал общественный деятель, глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Недавно Портнягин выложил пост, что я «не предприниматель и не бизнесмен», а он, мол, «честный предприниматель». Между тем, сейчас, в его бане Siberia идет снос незаконной надстройки второго этажа», — написал он в своем Telegram-канале 12 апреля.

В распоряжении «Известий» есть кадры работ. Начался разбор крыши здания комплекса. На кадрах зафиксировано, что некоторые элементы погружаются в грузовой автомобиль для дальнейшего вывоза.

При этом помощник Портнягина позднее указал, что в настоящее время идут плановые работы по ремонту крыши.

Прокуратура Московской области сообщала, что супруга Портнягина 27 февраля 2022 года через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в размере 300 тыс. рублей за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, расположенной на улице Образцова.

Портнягин обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств»). 7 апреля суд продлил на полгода запрет определенных действий предпринимателю.

12 апреля 2024 года Портнягина задержали в Ростове-на-Дону по делу о неуплате налогов. Перед этим в принадлежащих предпринимателю помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия. Позже Следственный комитет (СК) России сообщил, что по делу бизнесмена полностью возмещен ущерб.

По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налога на сумму свыше 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. В дальнейшем он совершал финансовые операции с полученными преступным путем деньгами, переведя на счета третьих юрлиц более 91 млн рублей. Его жена Екатерина проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Следствие полагает, что супруги совершали финансовые операции со средствами, которые были получены преступным путем.