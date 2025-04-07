Суд продлил предпринимателю Портнягину запрет определенных действий на полгода

Суд продлил на полгода запрет определенных действий предпринимателю Дмитрию Портнягину. Об этом 7 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что Портнягин обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств»).

С 15 апреля 2024 года бизнесмен находился под домашним арестом.

Портнягина задержали в Ростове-на-Дону по делу о неуплате налогов 12 апреля 2024 года. Перед этим в принадлежащих предпринимателю помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия. Следственный комитет (СК) России позднее сообщил, что по делу Портнягина полностью возмещен ущерб.

По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. Кроме того, в дальнейшем он совершал финансовые операции с полученными преступным путем деньгами, переведя на счета третьих юрлиц более 91 млн рублей. Жена бизнесмена Екатерина проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Как полагает следствие, супруги совершали финансовые операции с полученными преступным путем деньгами.