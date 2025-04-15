Напавшему на людей в Амстердаме украинцу продлили арест на 90 дней
Окружной суд Амстердама вынес решение о продлении на 90 дней срока заключения под стражей гражданину Украины, который напал на людей в Амстердаме в конце марта. Об этом 15 апреля рассказала представительница пресс-службы инстанции Фатима Эль Гуерири.
«Срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 90 дней», — процитировало ее «РИА Новости».
1 апреля генпрокуратура Нидерландов сообщила об аресте украинца, который атаковал прохожих с ножом в Амстердаме, на 14 дней. Его обвинили в нападении по террористическим мотивам.