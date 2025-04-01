У напавшего на людей в Амстердаме украинца подозревают террористический умысел
Нидерландский суд арестовал гражданина Украины, атаковавшего прохожих с ножом в Амстердаме, на 14 дней по обвинению в нападении по террористическим мотивам. Об этом 1 апреля сообщила генпрокуратура Нидерландов.
«Мужчина подозревается в пяти покушениях на убийство или непредумышленном убийстве с террористическим умыслом», — указано на сайте ведомства.
Подозреваемый содержится в одиночной камере, ему разрешено общаться только с адвокатом. Расследование происшествия еще продолжается.
«Из пяти пострадавших при нападении с ножом четверо всё еще находятся в больнице. Их состояние стабильное», — добавили в прокуратуре.
Инцидент произошел на Синт-Николаасстраат в Амстердаме 27 марта, погибших при атаке не было. Нападавший был обезоружен британским туристом, позднее он был передан сотрудникам полиции.