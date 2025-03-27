Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Амстердаме
В центре Амстердама мужчина с ножом напал на прохожих, минимум пять человек пострадали. Об этом в четверг, 27 марта, сообщила полиция города на странице в соцсети X (бывш. Twitter).
«В результате инцидента с поножовщиной на Синт-Николаасстраат пострадали пять человек», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли полиция, бригады скорой помощи и вертолет службы спасения. Подозреваемый в нападении задержан, уточнили правоохранители.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что во французском городе Пуасси женщина и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея Ле Корбюзье, чтобы «уладить спор» с одним из учеников. Полиция задержала мать и одного из братьев, второму удалось скрыться.