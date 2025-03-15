Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Во французском городе Пуасси женщина и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея Ле Корбюзье, чтобы «уладить спор» с одним из учеников. Об этом 15 марта сообщает издание Parisien.
Полиция задержала мать и одного из братьев, второму удалось скрыться. О пострадавших не сообщается, персонал быстро вывел учеников в безопасное место.
Мэр города Сандрин Дос Сантос выразила обеспокоенность участившимися инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насилия и краж.
«Мы проявляем крайнюю бдительность, о чем свидетельствует быстрое вмешательство полицейских сил, национальной полиции и муниципальной полиции», — сказал Сантос.
Неизвестный мужчина 4 февраля открыл стрельбу на территории школы в шведском Эребру. Сообщалось, что в результате нападения погибли 11 человек, включая самого преступника.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал события в Эребру самой страшной массовой стрельбой в истории страны.