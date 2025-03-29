Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме мужчина оказался гражданином Украины
30-летний мужчина, напавший 27 марта на прохожих в центре Амстердама и ранивший пятерых человек, является гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нидерландов на своем сайте.
«Подозреваемый предстанет перед судьей амстердамского суда во вторник, 1 апреля. Там будет принято решение о возможном продлении срока предварительного заключения», — уточнили в правоохранительных органах Нидерландов.
26 марта мужчина зарегистрировался в одном из отелей Амстердама. О мотивах преступления не сообщается.
Нападавший был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, один из них выписан из больницы.
28 января стало известно, что пытавшимся протаранить ворота посольства РФ в Швеции оказался гражданин Украины. Ранее он уже совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции.