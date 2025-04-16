Эксперт рассказала о причинах хронического стресса у современных людей

Современные люди чаще страдают от хронического стресса, чем предыдущие поколения. Это связано с тем, что в наше время существует давление социальных сетей и избыток выбора. Об этом «Известиям» 16 апреля рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

По словам эксперта, раньше главной задачей было физическое выживание — войны, голод и разруха не оставляли времени на рефлексию. Сегодня, несмотря на относительную стабильность, стресс стал хроническим из-за избытка выбора, давления социальных сетей и завышенных ожиданий. Мозг эволюционно не приспособлен к такому количеству вариантов, что приводит к постоянному напряжению.

Киселева уточнила, что хронический стресс опаснее острого: если кратковременный стресс мобилизует, то длительное напряжение подтачивает здоровье, приводя к сердечно-сосудистым заболеваниям и психическим расстройствам. Многие игнорируют тревожные симптомы, считая их нормой, но расплатой становится истощение нервной системы.

«Сейчас, к сожалению, быть в стрессе — это отчасти мода. И способы избавления от него люди выбирают не совсем правильные — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача. Медикаменты, безусловно, могут быть необходимы, но они не решат основную проблему — отсутствие конструктивных стратегий борьбы со стрессом», — отметила доктор наук.

Кроме того, в попытках справиться с напряжением люди нередко обращаются к эзотерике. Предсказания могут иметь терапевтический эффект, помогая человеку разобраться со своими мыслями, но чаще всего, как отмечает специалист, люди безоговорочно верят в предсказания и ждут его исполнения.

По словам Киселевой, гадания и ритуалы создают лишь иллюзию контроля, а реальное решение требует осознанных действий. Для борьбы со стрессом она рекомендует физическую активность, творчество, поддержку близких и рациональный анализ ситуации. Если же стресс не отпускает месяцами, нарушая сон и повседневную жизнь, важно вовремя обратиться за профессиональной помощью.

Ранее, 15 апреля, GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала «Известиям», как быть, если атмосфера на работе токсичная. По ее словам, главное различие между токсичным и требовательным руководителем в том, что токсичный наносит ущерб психологическому состоянию сотрудников, а требовательный — мотивирует их расти, давая честную и прозрачную обратную связь. Токсичность во многом пересекается с нарциссизмом и чувством превосходства. Это проявляется в том числе в стремлении самоутвердиться за счет подчиненных.