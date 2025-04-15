Эксперт дала советы столкнувшимся с токсичным руководителем работникам

Почти каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с начальником, после общения с которым опускаются руки. Одни руководители мотивируют и вдохновляют, другие — манипулируют и заставляют сомневаться в себе. Как отличить требовательность от токсичности, какие стратегии поведения выбрать и как распознать «красные флаги», рассказала «Известиям» 15 апреля GR-директор Нетологии Валентина Куренкова.

«Если вы постоянно чувствуете моральное давление со стороны начальства, а на выполнение непосредственных обязанностей не остается сил из-за изматывающих переживаний — скорее всего, вы столкнулись с токсичным руководителем. Когда мы говорим «токсичный», мы подразумеваем что-то деструктивное, мешающее развитию, не действующее на благо», — отметила она.

По ее словам, главное различие между токсичным и требовательным руководителем в том, что токсичный руководитель наносит ущерб психологическому состоянию сотрудников, а требовательный — мотивирует их расти, давая честную и прозрачную обратную связь. Токсичность во многом пересекается с нарциссизмом и чувством превосходства. Это проявляется в том числе в стремлении самоутвердиться за счет подчиненных.

«Токсичный руководитель — источник стресса для сотрудников. Как следствие, пропадает мотивация, появляются проблемы со здоровьем и неуверенность в себе.

Сложность ситуации еще и в том, что один и тот же человек может расцениваться подчиненными и как токсичный, и как совершенно нормальный человек», — сказала Куренкова.

Она уточнила, что на всех сотрудников токсичные руководители действуют по-разному. Одним «эмоциональные качели» на работе позволяют развить стрессоустойчивость, другие становятся неуверенными в себе и выгорают.

В то же время эксперт объяснила, что требовательный руководитель — это профессионал, который ставит амбициозные цели, четко формулирует задачи и поддерживает подчиненных в их достижении. Он дает конструктивную критику, а его фокус — на результате и развитии команды. Он может быть строг, но его действия всегда прозрачны и справедливы.

«Отличительные черты токсичного руководителя: проявление неуважения к подчиненным, непредсказуемость, манипуляции, нарушение границ. Он может использовать унижение, сарказм, менять правила в зависимости от настроения, не сдерживать обещания, давать внеурочные задания без согласования», — отметила Куренкова.

По ее мнению, распознать токсичного руководителя зачастую можно еще на этапе собеседования. Необходимо обратить внимание на то, насколько вежливо и внимательно он слушает соискателя, как комментирует ответы. Внутренний дискомфорт — первый сигнал. Эксперт рекомендовала, если возможно, пообщаться с сотрудниками. Если они уходят от ответа или напрямую высказывают негатив, стоит это учесть.

«Фиксируйте все взаимодействия с токсичным руководителем. Отмечайте все задачи, сроки и замечания в письменной форме. Избегайте встреч наедине. Установите четкие границы: обозначьте, что для вас неприемлемо в работе. Развивайте эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость. Не принимайте агрессию на свой счет — часто это проецирование личных проблем руководителя», — посоветовала она.

Вместе с тем, по ее словам, если самостоятельно решить проблемы страшно или невозможно, стоит найти поддержку среди коллег. Не нужно вовлекаться в психологические игры руководителя. Следует оставаться эмоционально стабильным, вежливым.

«Если же вы понимаете, что больше не можете работать с таким руководителем, попробуйте найти новую компанию или сменить профессию — освойте новые профессиональные навыки, чтобы иметь более широкий выбор на рынке труда», рекомендовала Куренкова.

Эксперт подчеркнула, что некоторые действия руководителя терпеть нельзя. Недопустимы любые виды насилия. Любая дискриминация — это нарушение закона. Систематическое нарушение трудового договора — повод для официальной жалобы.

«Работа с токсичным руководителем — это испытание, но и возможность прокачать навыки стрессоустойчивости. Однако важно четко расставить личные границы. Никакая карьера в компании не стоит разрушенной психики и самооценки. Если вы столкнулись с недопустимым поведением, документируйте, говорите о проблеме или меняйте компанию», — заключила она.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян (56%) чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог.