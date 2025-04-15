Экономист не исключил возврата ЕС к импорту российского газа

Несмотря на текущие санкции и политические разногласия, возобновление поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) возможно. Таким мнением в беседе с «Известиями» 15 апреля поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее, 14 апреля, агентство Reuters сообщило о том, что страны ЕС, в частности Франция и Германия, могут задуматься о частичном возобновлении импорта газа из России на фоне ухудшения отношений с США.

«Конечно, пока не будут сняты санкции и не будет каких-то конкретных решений по мирному регулированию, Евросоюз не примет такого решения. Особенно Германия. А основной газопровод проходит именно по территории Германии», — отметил экономист.

Однако, по его словам, полностью исключать такую возможность нельзя. Также эксперт указал на экономические причины возможного возврата к российскому газу.

«То, что российский газ в общем дешевле, чем американский — это очевидно. Поэтому тенденция обострения торговой войны между Америкой и Европой, она, конечно, мотивирует Евросоюз к пересмотру торговых отношений. И не только по газу, но и по другим продуктам», — сказал специалист.

Кроме того, экономист также прогнозирует, что в ближайшем будущем произойдет сближение ЕС и Китая, если президент США Дональд Трамп продолжит свою жесткую стратегию в отношении пошлин, что приведет к формированию сильного экономического альянса между Китаем и Европейским Союзом.

Агентство Reuters сообщило, что производители из Европы допустили возвращение к газу из РФ из-за политики президента США Дональда Трампа. Исполнительный вице-президент французской энергетической и газовой компании Engie Дидье Олло заявил, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине европейцы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд куб. м в год либо 70 млрд куб. м, включая СПГ.

Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.