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В Гагаузии заявили о планах потребовать внешний аудит для защиты прав автономии

Первый замглавы Гагаузии Узун: автономия потребует внешнего аудита для защиты прав
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Гагаузия потребует внешнего аудита, чтобы восстановить законность и защитить права региона. Об этом 15 апреля сообщил первый заместитель главы автономии Илья Узун.

«Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По его словам, замечания и юридические аргументы направят в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет Безопасности ООН и иные международные организации.

Узун также назвал незаконным и политически мотивированным решение Конституционного суда (КС) Молдавии лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии и заявил, что регион даст «хладнокровный, юридически выверенный и нацеленный на спасение страны» ответ.

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Накануне КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Глава КС республики Домника Маноле заявила, что решение является окончательным и начинает действовать с момента публикации в «Официальном мониторе». Лидер блока «Победа» Илан Шор в свою очередь назвал решение посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров в том числе назвал принятую меру ударом по статусу Гагаузской автономии.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала молдавскую оппозицию объединить усилия в борьбе за автономный статус региона. По ее словам, решение КС стало шагом не только к ликвидации Гагаузии, но и к установлению полного контроля партии «Действие и солидарность» над юстицией в Молдавии.

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